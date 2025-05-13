طهران وموسكو توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء فرع لجامعة سانت بطرسبرغ الروسیة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مذكرة التفاهم هذه، التي تم توقيعها بالتعاون مع جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا ومنطقة الابتكار الإيرانية وجامعة سانت بطرسبرغ التقنية، يتم قبول الطلاب في برنامج الماجستير والحصول على شهادتين من جامعة العلوم والتكنولوجيا وسانت بطرسبرغ بعد التخرج.

وفي اجتماع توقيع هذه المذكرة، قال مجتبى جباري بور، مساعد مدير تطوير الابتكار في حديقة برديس التكنولوجية، في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعزيز حديقة برديس التكنولوجية: "إن توقيع هذه المذكرة يتماشى مع الفقرة 22 من القرار بشأن إنشاء منطقة الابتكار الدولية في إيران، والتي تهدف إلى توسيع التفاعلات الدولية".

وأضاف: "بناء على هذا القرار وبالتعاون مع جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، يمكن للطلبة الدراسة في منطقة الابتكار الدولية في إيران كطلاب من الجامعات الإيرانية والروسية على حد سواء".

كما أشار مهدي بساطي بناه، ممثل جامعة سانت بطرسبرغ في روسيا وعضو هيئة التدريس بالجامعة، إلى تاريخ الجامعة ومجالات نشاطها وقال: "إن إنشاء فرع جامعة سانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى تدريب الطلاب، سيواصل نقل التكنولوجيا بين إيران وروسيا".

وأضاف: "إن تعليم الطلاب الإيرانيين في الجامعات الدولية الموجودة في إيران، بالإضافة إلى منع تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج، له جاذبية الدراسة في الجامعات الأوروبية، كما أبدت جامعات أخرى اهتمامها بالتعاون المشترك". وفي هذا اللقاء قدم رضا كلشن مدير التعاون العلمي والدولي في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا توضيحات حول التعاون بين هذه الجامعة وجامعة سانت بطرسبرغ التقنية. وتضمنت البرامج الأخرى للاجتماع تقديم تقرير عن أنشطة منطقة الابتكار الدولية في إيران وزيارة عدد من الشركات الأعضاء في المنطقة.

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