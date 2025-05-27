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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص

فنانون روس يزورون إيران لإنتاج مسلسل تلفزيوني

فنانون روس يزورون إيران لإنتاج مسلسل تلفزيوني

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو في إشارة إلى عملية التفاعلات الثقافية والفنية الثنائية: إن مجموعة الإنتاج السينمائي الروسية "فريق فيلمز" سافرت إلى بلادنا لإنتاج المسلسل التلفزيوني "من الصعب أن تكون إلهاً".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السفارة الإيرانية في موسكو، أن كاظم جلالي أدلى بتصريحات خلال لقاء مع واسیلی تسرتلی، رئيس أكاديمية الفنون الاتحادية، رئيس متحف الفن المعاصر الروسي، وحفيد زوراب تسرتلي، الفنان الشهير في البلاد. وتضمن اللقاء مناقشات وتبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي بين طهران وموسكو.

وفي إشارة إلى زيارة فنانين روس إلى طهران لإنتاج مسلسل تلفزيوني، استذكر السفير الإيراني الإمكانات الفنية والطبيعية الواسعة التي تتمتع بها إيران.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بمبادرة من المستشار الثقافي لسفارة بلادنا في روسيا، وصف جلالي دبلوماسية الفن بأنها إحدى ضرورات العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا، وقال: يجب على البلدين الجارين، اللذين لديهما الكثير من القواسم المشتركة، أن يكون لديهما فهم دقيق ومناسب لفن بعضهما البعض، وأن تطوير العلاقات الفنية بين البلدين يمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى.

وأضاف: إن المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية هو المسؤول عن تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الثقافة والفن، ونحن في السفارة ندعم أي نوع من التعاون الفني بين البلدين.

سفر هنرمندان روس به ایران برای تولید یک مجموعه تلویزیونی

سفر هنرمندان روس به ایران برای تولید یک مجموعه تلویزیونی

/انتهى/

رمز الخبر 1958502

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