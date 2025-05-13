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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٠٦ ص

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره الإماراتي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره الإماراتي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، الذي سافر إلى أبو ظبي، مساء الاثنين، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الامارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن استنكاره وأسفه الشديد لاستمرار الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني المسلم في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن عدوان الكيان الصهيوني وأعماله الإرهابية ضد لبنان وسوريا واليمن، وقال إن مواجهة توسع كيان الاحتلال وانتهاك القانون المستمر يتطلب جهوداً وإجراءات جادة من الدول الإقليمية والإسلامية.

كما ناقش اللقاء مسار المحادثات غير المباشرة بين إيران واميركا، وأطلع وزير خارجية الايراني نظيره الإماراتي على آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957899

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