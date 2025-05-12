عراقجي يبحث مع نظيره المصري التطورات الاقليمية والمفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، ردا على اتصال هاتفي من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تبادل معه وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والمحادثات النووية غير المباشرة.

وفي هذا اللقاء قدم عراقجي توضيحات بشأن الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط.

وأكد وزير الخارجية المصري دعمه للمحادثات النووية، كما شرح آخر مستجدات الجهود التي تبذلها مصر والوسطاء الآخرون لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا الاتصال أكد الطرفان على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات الكيان الصهيوني على شعب غزة وعدوانه واحتلاله في لبنان وسوريا. وركزت المناقشات أيضًا على آخر مستجدات العلاقات الثنائية.