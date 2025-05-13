ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين حماس وواشنطن، تل أبيب لم تكن على علم بشيء!

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الميادين، فقد ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الكيان الصهيوني، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان غير مطلع على تفاصيل المفاوضات التي استمرت ثلاثة أسابيع بين الولايات المتحدة وحماس بشأن الإفراج عن أسير أمريكي صهيوني.

وأضافت هذه الوسائل أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني لا يستطيع علناً معارضة ترامب. يأتي ذلك في وقت تُعتبر فيه الولايات المتحدة واحدة من الداعمين الرئيسيين للاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة.

كما أفاد مسؤول صهيوني لقناة التلفزيون رقم 11 التابعة للكيان بأن تل أبيب حاولت إفشال المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة.

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