  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص

ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين حماس وواشنطن، تل أبيب لم تكن على علم بشيء!

ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين حماس وواشنطن، تل أبيب لم تكن على علم بشيء!

أشارت وسائل الإعلام العبرية إلى عدم علم تل أبيب بالمفاوضات الجارية بين حماس والولايات المتحدة بشأن الإفراج عن أسير أمريكي صهيوني. 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الميادين، فقد ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الكيان الصهيوني، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان غير مطلع على تفاصيل المفاوضات التي استمرت ثلاثة أسابيع بين الولايات المتحدة وحماس بشأن الإفراج عن أسير أمريكي صهيوني.

وأضافت هذه الوسائل أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني لا يستطيع علناً معارضة ترامب. يأتي ذلك في وقت تُعتبر فيه الولايات المتحدة واحدة من الداعمين الرئيسيين للاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة.

كما أفاد مسؤول صهيوني لقناة التلفزيون رقم 11 التابعة للكيان بأن تل أبيب حاولت إفشال المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957904
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات