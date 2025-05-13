استمرار الاعتداءات الصهيونية على غزة؛ استشهاد مراسل السنوار المفضل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون على المناطق الغربية من قطاع غزة الليلة الماضية وصباح اليوم. وفي إطار هذه الاعتداءات، استهدفت طائرات الاحتلال منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة، أربع مرات.

ولم تسلم المناطق الشمالية من قطاع غزة أيضا من هجمات الكيان الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم.

استشهد الصحفي حسين عسيلة من قطاع غزة، والذي أصيب في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة الصحفيين في مستشفى ناصر قبل شهر، في قصف متجدد لطائرات الاحتلال على المستشفى أثناء تلقيه العلاج في قسم الحروق بالمستشفى.

وأعلنت مصادر طبية أن قسم الحروق في مستشفى ناصر تعرض لاستهداف مباشر في هذا الهجوم، كما أصيب عدد آخر.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقلال في المجمع الطبي بعدة صواريخ.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة أنه باستشهاد حسن اصليح يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الحالية إلى 215 صحفياً، واصفاً هذا العمل بالإرهاب الموجه ضد الإعلاميين.

ونشرت وسائل إعلام تابه للاحتلال الصهيوني منذ فترة طويلة صورا لهذا الصحفي الفلسطيني مع يحيى السنوار، القائد الشهيد للمقاومة الإسلامية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه كان من بين أهداف فرقة الاغتيال التابعة للكيان الصهيوني.

كما استشهد المواطن محمد مازن البيوك، أحد أفراد منظمة الإنقاذ، جراء قصف منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت مصادر فلسطينية، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر، في قصف جوي لقوات الاحتلال الصهيوني على خيام للاجئين الفلسطينيين في منطقة المواصي جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة.

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