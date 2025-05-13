الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسسة و4أشخاص إيرانيين تتهمهم بتطوير البرنامج النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتهمت الإدارة الأمريكية إيران بـ"مواصلة توسيع برنامجها النووي بشكل ملموس" وإجراء الأبحاث في مجال منتجات ذات استخدام مزدوج، تستخدم في صنع أسلحة نووية وأنظمة لإيصالها إلى أهدافها، حسبما جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين.

وأضافت الخارجية أن إيران "تستخدم شركات وهمية وعملاء للحصول على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج من موردين أجانب".

وطالت العقوبات شركة Fuya Pars Prospective Technologists و4 مواطنين إيرانيين، تقول واشنطن إنهم على صلة بمركز الأبحاث والابتكار التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن فرض العقوبات يهدف إلى تقليص قدرات إيران أو عرقلة أعمالها الخاصة "بالأبحاث والتصاميم للأسلحة النووية".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول التابعة للجهات المذكورة في الولايات المتحدة وفرض الحظر على تعاملاتها مع المواطنين والجهات الأمريكية.

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