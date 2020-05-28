فرض العقوبات على عالمين نوويين يدلّ على عجز امريكا

وجاءت في بيان المنظمة "أن العقوبات الأمريكية لن تحدث أي خلل في عزمنا على مواصلة نشاطنا النووي لتحقيق أهداف إيران السامية".

وشددت منظمة الطاقة الذرية على أن إدراج عالمين نوويين على لائحة العقوبات دليل على مواصلة الإدارة الأمريكية للنهج العدائي ضد إيران.

كما أشارت إلى أن العقوبات انتهاك للقوانين الدولية وخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز جهود العلماء الإيرانيين وإضعاف مكانة أعداء إيران على الساحة الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إدراج عامين نوويين ايرانيين على قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، أن العقوبات شملت مجيد آقائي وأمجد سازكار، بسبب دورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي في إيران./انتهى/