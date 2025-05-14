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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٢٢ ص

تصديق مشروع معاهدة بين حكومتي إيران وماليزيا بشأن نقل السجناء

تصديق مشروع معاهدة بين حكومتي إيران وماليزيا بشأن نقل السجناء

وافق ممثلو مجلس الشورى الإسلامي على مشروع معاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا بشأن نقل السجناء الدوليين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صادق ممثلو المجلس في جلسة علنية اليوم الأربعاء على الملامح العامة والتفاصيل المتعلقة بتقرير لجنة القضاء والحقوق حول مشروع المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا في مجال نقل السجناء الدوليين.

تنص المادة الوحيدة من هذا المشروع على أن المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا بشأن نقل السجناء الدوليين تتكون من مقدمة و17 مادة كما هو موضح في المرفق، ويُسمح بتبادل وثائقها.

وبموجب الفقرة المرفقة، يُشترط الالتزام بالمبادئ 77 و125 و139 من الدستور الإيراني في تنفيذ هذا القانون.

/انتهى/

رمز الخبر 1957956
یاسر المصری

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