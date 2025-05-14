تصديق مشروع معاهدة بين حكومتي إيران وماليزيا بشأن نقل السجناء

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صادق ممثلو المجلس في جلسة علنية اليوم الأربعاء على الملامح العامة والتفاصيل المتعلقة بتقرير لجنة القضاء والحقوق حول مشروع المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا في مجال نقل السجناء الدوليين.

تنص المادة الوحيدة من هذا المشروع على أن المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا بشأن نقل السجناء الدوليين تتكون من مقدمة و17 مادة كما هو موضح في المرفق، ويُسمح بتبادل وثائقها.

وبموجب الفقرة المرفقة، يُشترط الالتزام بالمبادئ 77 و125 و139 من الدستور الإيراني في تنفيذ هذا القانون.

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