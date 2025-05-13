وفد إيراني يزور مجمع الدفيئات الزراعية للتنوع البيولوجي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم

وأفادتت وكالة مهر للأنباء، أن وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة غلام رضا كل محمدي نائب الوزير ورئيس منظمة البحوث والتعليم والإرشاد الزراعي زار مجمع البيوت المحمية للتنوع البيولوجي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في كونمينغ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزامات جمهورية الصين الشعبية تجاه مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي. يهدف هذا المؤتمر إلى تحديد الأطر اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي بعد عام 2020 ومحاولة إيقاف عملية التآكل الجيني وعكسها.

ويعرض مجمع البيوت المحمية المعروض التنوع البيولوجي في مناخات مختلفة، وتم إنشاؤه كجزء من جهود الصين للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وخلال هذه الزيارة، اطلع نائب وزير الزراعة والوفد المرافق له على أنشطة الأكاديمية الصينية للعلوم في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه، واطلعوا على أحدث إنجازات المركز في هذا المجال. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين إيران والصين في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقد وضع مؤتمر الأطراف الخامس عشر أطر عمل جديدة للعمل العالمي في هذا المجال بعد عام 2020، بهدف تحديد أهداف عملية لحماية التنوع البيولوجي ومنع التآكل الجيني.

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