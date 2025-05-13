رئيس الجمارك القطرية: قطر مهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أحمد الجمال، الذي زار طهران، محمد علي دهقان دهنوي، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مؤكدًا على توفير تسهيلات مناسبة لدخول البضائع الإيرانية إلى قطر، مضيفًا: "نعتقد أن حجم العلاقات التجارية يجب أن يكون أكبر من الحالي. هذه القدرة موجودة لأن البضائع الإيرانية تهم جميع رجال الأعمال القطريين".

وأكد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد علي دهقان دهنوي على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتوفير البنية التحتية التجارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر تشهد نموا متزايدا، وقال: "في مجال الجمارك يمكن اتخاذ إجراءات لتطوير التجارة بين البلدين، وهناك استعداد في منظمة تنمية التجارة الإيرانية لمتابعة القضايا التي أثيرت في المنظمات الأخرى وتحقيقها".

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