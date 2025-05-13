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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص

رئيس الجمارك القطرية: قطر مهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع إيران

رئيس الجمارك القطرية: قطر مهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع إيران

أعلن رئيس الجمارك القطرية اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية مع إيران، قائلا: "لا شك أن تنمية العلاقات التجارية ستمهد الطريق أيضا لتطوير العلاقات السياسية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أحمد الجمال، الذي زار طهران، محمد علي دهقان دهنوي، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مؤكدًا على توفير تسهيلات مناسبة لدخول البضائع الإيرانية إلى قطر، مضيفًا: "نعتقد أن حجم العلاقات التجارية يجب أن يكون أكبر من الحالي. هذه القدرة موجودة لأن البضائع الإيرانية تهم جميع رجال الأعمال القطريين".

وأكد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد علي دهقان دهنوي على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتوفير البنية التحتية التجارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر تشهد نموا متزايدا، وقال: "في مجال الجمارك يمكن اتخاذ إجراءات لتطوير التجارة بين البلدين، وهناك استعداد في منظمة تنمية التجارة الإيرانية لمتابعة القضايا التي أثيرت في المنظمات الأخرى وتحقيقها".

/انتهى/

رمز الخبر 1957917

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