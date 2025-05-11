إيران وقطر تعقدان محادثات جمركية لتسهيل وتطوير التجارة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفد جمركي قطري رفيع المستوى يزور إيران لأول مرة ويلتقي بمسؤولي الجمارك في بلادنا. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها وفد رفيع المستوى من الجمارك القطرية مع مسؤولي الجمارك في بلادنا على هذا المستوى.

ويترأس الوفد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس المجلس العام للجمارك القطرية. كما حضر اللقاء سعادة السيد سعد عبدالله المحمود الشريف سفير دولة قطر لدى طهران، وسعادة السيد خالد زيد اليافعي السكرتير الثاني في سفارة دولة قطر لدى طهران؛ وحضر اللقاء أيضاً محمد إبراهيم العبدالله مدير جمارك الميناء القديم وجمارك الموانئ الشمالية، وعجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي، وأحمد محمد القبيسي مدير إدارة التعاون الدولي، ومبارك محمد المزيد مدير إدارة مكافحة التهريب والتدابير الضارة بالتجارة، وأحمد العبد الجبار مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.

وبحسب التقرير، التقى الوفد الجمركي الرفيع المستوى مع فرود عسكري، نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك الإيرانية، ومسؤولين جمركيين آخرين في بلدنا، وناقش معهم توسيع التعاون الجمركي المتبادل وإزالة العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري.

وعن حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر، يضيف التقرير: في عام 2024 م، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران وقطر 334 مليون دولار. وبحسب التقرير، فإن إجمالي التجارة بين إيران وقطر العام الماضي خصص 144 مليون دولار للصادرات و190 مليون دولار للواردات. ويضيف هذا التقرير عن خمسة بنود رئيسية تصدرها إيران إلى قطر: وكانت بيض الطيور الصالحة للأكل، والطماطم، والبطيخ، والبتومين البترولي، وأغطية الأرضيات غير المخملية هي البنود الرئيسية التي تصدرها إيران إلى قطر. كما كانت الوجبات وغيرها من الشوائب الصلبة، والمساحيق الماصة والبوليمرات الأكريليكية الصلبة، ولب الخشب الكيميائي، والآلات والأجهزة المستخدمة في تشطيب الورق أو الكرتون، وآلات تحضير الألياف النسيجية من بين أهم السلع المستوردة من قطر العام الماضي.

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