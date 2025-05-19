رئيس إدارة الجمارك الإيرانية: مستعدون لتسهيل التجارة مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ورئيس ادارة الجمارك الايرانية فرود عسكري، بهذه التصريحات خلال المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرؤساء الجمارك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد في هونغ كونغ يوم الاثنين، مؤكدًا استعداد إيران لتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد أن "هذا المؤتمر يوفر منصةً بالغة الأهمية للتعاون والتقدم، ويتماشى تمامًا مع شعار منظمة الجمارك العالمية لعام 2025: "الجمارك تشارك في تعزيز الكفاءة والأمن والازدهار".

أكد عسكري أنه في ظل بيئة العولمة والتجارة سريعة التطور، يجب على السلطات الجمركية أن تظل ملتزمة بتسهيل التجارة المشروعة، وضمان أمن الحدود، وتعزيز الازدهار الاقتصادي.

وأكد رئيس هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية (IRICA) التزام إيران بالانضمام إلى الجهود الإقليمية التي تعزز تسهيل التجارة، وتشجع الابتكار الرقمي، وتشجع تبادل المعلومات.

وقال: "معًا، يمكننا تبسيط الإجراءات الجمركية، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وتعزيز أمن سلاسل التوريد، مع ضمان ازدهار مجتمعاتنا واقتصاداتنا".

واصفًا المؤتمر بأنه فرصة قيّمة لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف منظمة الجمارك العالمية، وتبادل أفضل الممارسات، وإقامة شراكات من شأنها أن تشكل مستقبل العمليات الجمركية.

ودعا عسكري قادة الجمارك من الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية إلى الانخراط في حوار بناء، وحثّهم على استكشاف حلول مبتكرة من شأنها تعزيز الكفاءة والمرونة في جميع أنحاء المنطقة.

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