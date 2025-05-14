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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ ص

إيران تحجز مقعدا في المونديال بعد تأهلها لنهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية

إيران تحجز مقعدا في المونديال بعد تأهلها لنهائي بطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية

تأهل المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد الشاطئية للرجال إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة وحجز بذلك بطاقة التاهل الى مونديال 2026 ايضا.

و؟أفادت وكالة مهر للأنباء، أن ايران فازت على باكستان في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اسيا لكرة اليد الشاطئية الجارية في مسقط بشوطين "15-9" و"16-10".

كما تأهل منتخب عمان لكرة اليد الشاطئية إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة، وذلك بعد تغلبه على نظيره الأردني بنتيجة 2-0.

وتفوق المنتخب العماني في الشوط الأول بنتيجة 19-8، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 12-10، على الملعب الرملي في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، ليحسم تأهله رسميا لمونديال 2026.

تقام يوم غد الخميس 15 ايار/مايو المباراة النهائية لبطولة آسيا العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال بين منتخبي ايران وعمان.

/انتهى/

رمز الخبر 1957953
شیرین سماره

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