المنتخب الوطني لكرة الشاطئ الإيراني يتوج ببطولة آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية عصر اليوم الأحد في تايلاند، حيث التقى المنتخبان الإيراني والعماني. وتمكن منتخب إيران الوطني من تحقيق انتصار قاطع بنتيجة 8-1، ليحصد لقب البطولة.

وقد قدم اللاعبون تحت قيادة المدرب علي نادري أداءً مميزًا، حيث تمكنوا من تجاوز جميع منافسيهم بقوة قبل الوصول إلى النهائي، مما أتاح لهم فرصة المشاركة في كأس العالم في جنوب أفريقيا. وفي المباراة النهائية، أظهر الفريق الإيراني مستوى عالٍ من الأداء، محققًا فوزًا مستحقًا على خصمه.

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