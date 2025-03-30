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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ م

المنتخب الوطني لكرة الشاطئ الإيراني يتوج ببطولة آسيا

المنتخب الوطني لكرة الشاطئ الإيراني يتوج ببطولة آسيا

توج المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الإيراني بلقب بطل آسيا بعد أن حقق فوزًا ساحقًا على المنتخب العماني في المباراة النهائية، ليضمن بذلك تأهله إلى كأس العالم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية عصر اليوم الأحد في تايلاند، حيث التقى المنتخبان الإيراني والعماني. وتمكن منتخب إيران الوطني من تحقيق انتصار قاطع بنتيجة 8-1، ليحصد لقب البطولة.

وقد قدم اللاعبون تحت قيادة المدرب علي نادري أداءً مميزًا، حيث تمكنوا من تجاوز جميع منافسيهم بقوة قبل الوصول إلى النهائي، مما أتاح لهم فرصة المشاركة في كأس العالم في جنوب أفريقيا. وفي المباراة النهائية، أظهر الفريق الإيراني مستوى عالٍ من الأداء، محققًا فوزًا مستحقًا على خصمه.
/انتهى/

رمز الخبر 1956066
یاسر المصری

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