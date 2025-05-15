 ذهبيتان وفضية لبطل إيران في رفع الأثقال

أفادت وكالة مهر للأنباء، شهدت منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال، التي تُقام في الصين، مشاركة آيت شريفي صباح اليوم على منصة المنافسة.

في حركة الخطف، تمكن شريفي من رفع وزن 185 كيلوجرام في المحاولة الأولى، ثم رفع 191 كيلوجرام في المحاولة الثانية، وفي المحاولة الثالثة نجح في رفع 195 كيلوجرام، ليحصل على ثلاث إشارات بيضاء.

وبذلك، حصل آيت شريفي على الميدالية الفضية في الخطف بعد أن حقق وزن 195 كيلوجرام، بينما حصل الرباع الكوري الجنوبي على الميدالية الذهبية برفعه وزن 196 كيلوجرام.

أما في حركة النتر، فقد تمكن شريفي من رفع 227 كيلوجرام في المحاولة الأولى، لكنه لم يتمكن من رفع 235 كيلوجرام في المحاولة الثانية، حيث اعتبرت اللجنة الفنية هذه المحاولة خطأ. وقرر شريفي الانسحاب من المحاولة الثالثة.

وبذلك، حصل شريفي على الميدالية الذهبية في النتر والمجموع بعد رفعه وزن 227 كيلوجرام، بينما حصل على الميدالية الفضية في الخطف.

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