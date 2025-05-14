أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن دائرة العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، فقد تم التصديق على تشكيل "هيئة تطوير تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية.

سيترأس هذا الهيئة رئيس الجمهورية أو النائب الأول، وسيضم في عضويته معاون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، ووزراء العلوم والبحوث والتكنولوجيا، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والمناجم والتجارة، والدفاع ودعم القوات المسلحة، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس منظمة الشؤون الإدارية، وأمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ورئيس الهيئة التنفيذية لصندوق الابتكار والازدهار، واثنين من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي من بين الأكاديميين والمبتكرين والجمعيات العلمية.

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