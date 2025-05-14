قاليباف: تصريحات ترامب تعكس السياسات المكروهة لرؤساء امريكا السابقين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي X ردا على تصريحات ترامب الأخيرة: "أظهرت تصريحات الرئيس الأمريكي الليلة الماضية أنه يعيش في وهم". لقد عكست كلماته سياسات المجمع العسكري الصناعي الأميركي، الذي جر منطقتنا والعالم لسنوات إلى الحرب وانعدام الأمن، وجعل الرؤساء الأميركيين السابقين مكروهين ومحبطين من قبل مؤيديهم. والآن قصة متكررة!

وأضاف: "إيران ليست من دعاة الحرب، لكننا لن تستسلم للغطرسة، وقد أثبتنا ذلك من قبل". نحن إخوة مع جيراننا ونعارض مساعي الأميركيين لإثارة الفرقة من أجل تغذية سوق الأسلحة الخاصة بهم.

واكد ان أمن منطقتنا سيتم بناؤه بالتعاون مع الدول الإقليمية ودون تدخل الدول الأخرى.