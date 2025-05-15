عمدة طهران يرد على تصريحات ترامب المعادية لإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب عليرضا زاكاني، عمدة طهران، في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر) ردًا على التصريحات المعادية لإيران التي أدلى بها ترامب: "اسم طهران في الجغرافيا والتاريخ الإيراني يمتد لأكثر من 1200 عام. لقد أصبحت طهران مدينة مهمة منذ 460 عامًا، وهي عاصمة إيران منذ أكثر من قرنين، وتاريخها يمتد لعدة أضعاف تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف زاكاني: "لقد حاولوا لسنوات تدمير طهران بأكبر العقوبات في التاريخ، لكن هذه المدينة العظيمة، بفضل عزيمة شعبها الشريف وعلم شبابها المتعلمين، قد تقدمت دون أن تدفع ثمنًا للمتنمرين في العالم، وأصبحت واحدة من أرقى وأحدث العواصم في العالم".

وأكد زاكاني أن إيران، مع الحفاظ على تاريخها العريق، وباستقلالية شعبها ورغبتهم في الحرية، وبفضل إنجازات علمائها، تسير مجددًا نحو الازدهار، وإن شاء الله ستتقدم أكثر من أي فترة تاريخية سابقة. وأشار إلى أن الإيرانيين لن يكونوا مثل أولئك الذين بنوا ازدهارهم على أنقاض دول أخرى.

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