قالیباف: افتتاح السفارات بين إيران وبوركينا فاسو هو جسر لتطوير العلاقات

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى عثمان بوغوما، رئيس مجلس النواب في بوركينا فاسو، اليوم (الخميس، 15 مايو 2025) مع قالیباف، الذي يترأس وفدًا برلمانيًا للمشاركة في المؤتمر التاسع عشر لاتحاد البرلمانات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC) في جاكرتا، عاصمة إندونيسيا.

في بداية اللقاء، أعرب قالیباف عن سعادته بهذا الاجتماع، معتبرًا إياه فرصة لتطوير التعاون، وأعرب عن أمله في أن يسهم استعادة الأمن الكامل في بوركينا فاسو في توفير الظروف اللازمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف قالیباف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الشامل بين البلدين، مشددًا على ضرورة نشاط السفارات لعقد لجنة مشتركة لمتابعة قضايا النقل والتجارة.

كما أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية قد اتخذت خطوات ضرورية لتوفير منح دراسية وتدريب للمتقدمين من بوركينا فاسو، مع التأكيد على أهمية التركيز على مجالات الزراعة والثروة الحيوانية في اللجنة المشتركة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أبدى قالیباف استعداد مجلس الشورى الإسلامي، بما في ذلك مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البوركينية، لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال استثمار الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن الاستقرار والأمن في الدول يسهمان في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مما يتطلب تعاونًا مشتركًا.

من جانبه، أشار عثمان بوغوما إلى العلاقات التاريخية الودية بين بوركينا فاسو وإيران، مؤكدًا استعداد بلاده لاستغلال جميع الإمكانيات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما اعتبر هذا المسؤول البرلماني الرفيع أن توفير بيئة التعاون يعد في مصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن البرلمانات تعمل على تأمين البنية التحتية من خلال التشريعات التي تعطي الأولوية لمعيشة الناس، وأن رئيس الحكومة يساند تنفيذ القوانين اللازمة.

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