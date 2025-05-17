بزشكيان يعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعرب في اتصال هاتفي مع مسعود بيزكيان مساء السبت عن تقديره الصادق للجهود الخيرية والعطوفة والأخوية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل سوء التفاهم وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الايراني إلى إسلام آباد ومبادرة إيران في اقتراح وقف إطلاق النار، مثمناً هذا الإجراء باعتباره خطوة فعالة وبناءة نحو خفض التوترات.

واستعرض شهباز شريف التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية بين باكستان والهند، من تبادل إطلاق النار إلى إرساء وقف إطلاق النار، قائلاً: "على مدى العقود الماضية، اندلعت ثلاث حروب بين البلدين، لكن أياً منها لم ينجح في حل المشاكل والقضايا الرئيسية بينهما. نعتقد أن أزمات مثل قضية كشمير، وظاهرة الإرهاب، وغيرها من النزاعات بين باكستان والهند لا يمكن حلها إلا بالحوار والحلول السياسية".

ورحب رئيس الوزراء الباكستاني بخفض التوترات واستمرار وقف إطلاق النار وإرساء السلام الدائم بين باكستان والهند، وأعرب مرة أخرى عن تقديره لجهود الدكتور بزشكيان ودوره النشط في خلق هذه العملية الإيجابية، وأعرب عن أمله في أن يسافر إلى طهران في المستقبل القريب لعقد اجتماع ودي مع رئيس بلادنا لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية الأخرى.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب مسعود بزشكيان أيضًا عن ارتياحه لوقف الصراع وبدء عملية وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعتقد دائمًا أن الحرب والعنف لا يحلان المشاكل فحسب، بل يزيدان أيضًا من آلام ومعاناة الشعوب، وأن الحل المستدام للاختلافات هو الحوار والتفاعل، وليس الصراع وإراقة الدماء.

وفي إشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم إرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، أعلن الرئيس استعداد طهران لأي تعاون يهدف إلى تعزيز الحوار وتعزيز التفاعلات بين باكستان والهند، وكذلك بين إيران وباكستان.

وأكد بزشكيان أن ظاهرة الإرهاب تعد من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة، وقال: "إن مكافحة هذا التهديد المشترك تتطلب التآزر والتنسيق والأخوة بين دول المنطقة".

وفي الختام، رحب الرئيس بالزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعميق العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.