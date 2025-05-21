سفير إيران يدين الهجوم الإرهابي على حافلة مدرسية في باكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح له عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، كتب رضا أميري مقدم: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي استهدف حافلة مدرسية في مدينة خضدار بولاية بلوشستان، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال الأبرياء وإصابة آخرين."

وأضاف أميري مقدم: "أعبر عن خالص تعازيّ ومواساتي للحكومة والشعب الباكستاني، وخاصة للعائلات التي فقدت أحبائها."

وتابع السفير قائلاً: "أسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء ويغفر لهم، وأن يمنح الجرحى الشفاء العاجل والكامل."

ووفقاً للتقارير ، فقد أسفر الهجوم على الحافلة المدرسية في منطقة بلوشستان الواقعة جنوب غرب باكستان عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة عدد آخر.

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