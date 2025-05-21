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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ م

سفير إيران يدين الهجوم الإرهابي على حافلة مدرسية في باكستان

سفير إيران يدين الهجوم الإرهابي على حافلة مدرسية في باكستان

أدان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة مدرسية في باكستان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريح له عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، كتب رضا أميري مقدم: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي استهدف حافلة مدرسية في مدينة خضدار بولاية بلوشستان، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال الأبرياء وإصابة آخرين."

وأضاف أميري مقدم: "أعبر عن خالص تعازيّ ومواساتي للحكومة والشعب الباكستاني، وخاصة للعائلات التي فقدت أحبائها."

وتابع السفير قائلاً: "أسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء ويغفر لهم، وأن يمنح الجرحى الشفاء العاجل والكامل."

ووفقاً للتقارير ، فقد أسفر الهجوم على الحافلة المدرسية في منطقة بلوشستان الواقعة جنوب غرب باكستان عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة عدد آخر.

/انتهى/

رمز الخبر 1958288
یاسر المصری

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