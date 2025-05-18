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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص

وسائل إعلام باكستانية: شهباز شريف سيزور إيران الأسبوع المقبل

وسائل إعلام باكستانية: شهباز شريف سيزور إيران الأسبوع المقبل

أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، سيقوم بزيارة إلى إيران الأسبوع المقبل بدعوة من مسعود بزشكيان، وذلك بعد محادثة هاتفية جرت بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس الوزراء الباكستاني مساء السبت.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة ذكرت أن شريف قد قبل الدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن المقرر أن يتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل. وأشارت التقارير إلى أن طهران وإسلام آباد قد اتفقتا على تعزيز التجارة الثنائية وتعميق التعاون من أجل السلام والأمن الإقليمي.

كما أصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانًا قبل ساعات حول المحادثة الهاتفية بين شهباز شريف ومسعود بزشكيان، حيث دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريف لزيارة رسمية إلى طهران، وقد قوبل ذلك بترحيب من شهباز شريف.

وفي هذه المحادثة، أعرب رئيس وزراء باكستان عن شكره لتواصل بزشكيان الهاتفي في الشهر الماضي، والذي جاء في أعقاب تصاعد التوترات في جنوب آسيا، وكذلك عن إرسال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى إسلام آباد.

من جانبه، أعرب بزشكيان عن تقديره لجهود باكستان من أجل السلام، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار في شبه القارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958106
یاسر المصری

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