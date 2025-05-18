ضعف الاستخبارات الصهيونية والأميركية في التعامل مع اليمن + فيلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية حاتم كريم الفلاحي أشار إلى الفشل والضعف الاستخباراتي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مواجهة القوات اليمنية.

وأشار الخبير إلى الهجمات الأميركية من 15 مارس/آذار إلى 6 مايو/أيار، والتي لم تمنع اليمنيين من مهاجمة الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن تكرار هجمات الصهاينة على نقاط مماثلة يدل على ضعف الاستخبارات لدى قوات النظام وصعوبة الجغرافيا اليمنية، واعتبر ادعاء الصهاينة حصار اليمن بحراً،صعباً للغاية نظراً لبعد المسافة.

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