وسائل إعلام صهيونية: يحيى سريع لن يهدأ!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع قناة الميادين الإخباري، ان وسائل إعلام الكيان الصهيوني أكدت في تعليقها على الهجوم الصاروخي الأخير للقوات المسلحة اليمنية على الأراضي المحتلة، أن يحيى سريع لن يتوقف عن التحرك.

من جانبه، أعلن يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانًا هامًا قريبًا.

وأعلن جيش الكيان الصهيوني أنه سيجري تحقيقًا حول فشل أنظمة الاعتراض في التصدي لهذا الصاروخ.

كما أفادت وسائل إعلام صهيونية باندلاع حريق في موقع سقوط الصاروخ اليمني الذي استهدف تل أبيب.

وكان الكيان الصهيوني قد شن، يوم الخميس الماضي، هجمات على مواقع وبنية تحتية في اليمن في محاولة لردع القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة عملياتها ضد الصهاينة في جبهة دعم فلسطين وغزة، إلا أن القوات المسلحة اليمنية والمظاهرات المليونية للشعب اليمني أكدت أن الهجمات اليمنية ضد الصهاينة في هذه الجبهة لن تتوقف.

وأفادت مصادر إعلامية صهيونية قبل قليل بأن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات اليمنية على الأراضي المحتلة أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 18 صهيونيًا.

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