قيادي في "أنصار الله": الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن ستقابل برد قاس ومزلزل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القحوم في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "المعركة التي يخوضها اليوم هي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والقدرات العسكرية تتعاظم واليمن له اليد الطولى في الدفاع عن سيادته ومقدراته وشعبه".

وأوضح أن "ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من شن غارات على اليمن، هي محاولات لثني اليمن عن موقفه المشرف والفاعل والمؤثر والمستمر في مساندة غزة ولبنان بعد فشلهم في حماية كيان الصهاينة المؤقت والزائل حتما".

وأشار القحوم إلى أن موقف اليمن المشرّف هو ما دفع قوى العدوان الأمريكي البريطاني للاستمرار بالغارات الجوية على عاصمة الجمهورية صنعاء والمحافظات واستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية.

هذاوكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ غارات جوية على مناطق في اليمن في عدوان صارخ للسيادة اليمنية.

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