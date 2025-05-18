بالفيديو..لقاء ثلاثي يجمع وزير الخارجية الايراني مع نظيريه العماني والقطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد وزراء خارجية إيران، السيد عباس عراقجي وسلطنة عمان، بدر البوسعيدي وقطر، محمد عبدالرحمن آل ثاني اليوم الاحد، اجتماعا ثلاثيا على هامش منتدى حوار طهران.

يذكر ان منتدى حوار طهران بدأ فعالياته التي ستستمر على مدى يومين اليوم الاحد بحضور 200 وفد من كبار المسؤولين من 53 دولة في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية. والقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي كلمات في افتتاح هذا المنتدى.

ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع عقد 40 جلسة متخصصة. كما يشارك فيه أيضا ضيوف كبار من 53 دولة ومن جميع دول الخليج الفارسي على مستوى الوزراء والنواب وصناع القرار الكبار. ومن بين الحضور في هذا الاجتماع أيضا 40 ضيفا أوروبيا من كافة البلدان الأوروبية.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا المنتدى ما يتعلق بمحادثات تخفيف العقوبات، ونزع السلاح في الشرق الأوسط، وقضية الأسلحة النووية أو الدمار الشامل.

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