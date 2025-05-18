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١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م

تخت روانجي: لم نتحدث عن كونسورتيوم نووي

تخت روانجي: لم نتحدث عن كونسورتيوم نووي

نفى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي ان تكون قد طرحت ايران فكرة كونسورتيوم نووي خلال المفاوضات مع امريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية: "نحن (إيران) لم نتحدث عن كونسورتيوم نووي، ولكن تم طرح أفكار فيما يتعلق به".

واوضح مجيد تخت روانجي خلال تصريحات له اليوم الاحد: "إذا تقدم الأمر وتم طرح هذه القضية بشكل جدي، فيمكننا دراستها وإبداء رأينا بشأنها".

هذا وكان قد قال بعض التقارير الاعلامية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اقترحت خلال المفاوضات غير المباشرة مع امريكا، تشكيل كونسورتيوم نووي مشترك يضم دولاً من الخليج الفارسي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.

/انتهى/

رمز الخبر 1958144
جواد ماستری فراهانی

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