الرئيس الايراني: التوصل لاتفاق مع امريكا ممكن بشرط تجنب الغطرسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جاءت تصريحات مسعود بزشكيان، اليوم الأحد (18 أيار/مايو 2025)، على هامش مشاركته في اجتماع "منتدى حوار طهران 2025"، خلال لقائه بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، حيث أكد على العلاقات الأخوية والودية بين البلدين، معربًا عن أمله في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بأسرع وقت ممكن، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والدولتين.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لا شك أن تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي سيُحدثان تحولًا إيجابيًا في وجه المنطقة".

وفي جانب آخر من اللقاء، أشار بزشكيان إلى الروابط العميقة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تثمر الجهود المشتركة والتعاون البنّاء مع سائر دول المنطقة في تحقيق السلام والأمن والرفاهية والتقدم لشعوبنا.

من جانبه، نقل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، تحيات أمير قطر الحارة إلى رئيس الجمهورية، وأثنى على كلمته في افتتاح منتدى الحوار، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا الطرح الحكيم أساسًا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن المطلوب هو تعزيز التفاهم واستمرار التعاون الوثيق بين دول الجوار".

وتابع المسؤول القطري: "إن قطر لطالما كانت داعمة لحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقفت إلى جانبها. وهذا الموقف نابع من محبة متبادلة وروابط تتجاوز السياسة، وتستند إلى أخوة دينية".

وأكد آل ثاني أن "التجربة أثبتت أن الضغط والإكراه لم يحققا شيئًا في مواجهة الجمهورية الإسلامية، وأن الحوار والتفاهم هما السبيل المجدي. ونحن نأمل أن نشهد في العام المقبل نجاحًا وازدهارًا متزايدين لإيران على الساحة السياسية".