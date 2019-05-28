  1. إيران
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٥١

عراقجي: يمكننا بناء جسور الثقة من خلال توقيع معاهدة عدم الاعتداء

عراقجي: يمكننا بناء جسور الثقة من خلال توقيع معاهدة عدم الاعتداء

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن تمهيد الطريق لبناء جسور الثقة والتعاطي البناء بين دول الجوار من خلال التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.

والتقى عراقجي في قطر المحطة الاخيرة من جولته الاقليمية اليوم الثلاثاء بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري  محمد بن عبدالرحمن ال ثاني واجرى معه جولة من المباحثات .

واشار عراقجي خلال اللقاء الى سياسة اميركا في ممارسة اقصى الضغوط  والحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان ارساء دعائم الاستقرار والامن الكاملين في المنطقة رهن بضمان الامن الوطني والمصالح الاقتصادية لجميع دولها.

واوضح عراقجي ان ايران لعبت دوما دورها في ضمان امن المنطقة ولكن على اميركا والكيان الصهيوني والدول التي تسير في ركبها ان تتحمل مسؤولية تبعات اثارتها للتوتر .

وجدد عراقجي نفيه اجراء اي مفاوضات مع اميركا وضمن تاكيده على اعطاء ايران الاولوية للحوار مع دول المنطقة قال انه ومن خلال ايجاد اليات نظير تشكيل رابطة الحوار الاقليمي في الخليج الفارسي والتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء يمكن تمهيد الطريق لبناء الثقة والتعاطي البناء بين دول الجوار .

بدور رحب محمد بن عبدالرحمن ال ثاني بالمشاورات واللقاءات الرفيعة بين البلدين معربا عن قلقه من الاوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة داعيا الى مواصلة المشاورات والحوار بين البلدين .

وكانت جولة عراقجي في المنطقة قد قادته الى عمان والكويت ايضا حيث اجرى مباحثات مع المسؤولين في هذين البلدين.

رمز الخبر 1895023

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