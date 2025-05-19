انطلاق اليوم الثاني من منتدى حوار طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جلسات اليوم الثاني من المنتدى تتضمن مجموعة من الندوات المتخصصة تحت العناوين التالية:

فلسطين: العدالة المنكورة

التحالفات: إعادة التفكير في عدم الانتشار النووي الإقليمي

غرب آسيا: اصطفافات جديدة في النظام الإقليمي الآخذ في التشكل

مستقبل أفغانستان

العقوبات والإرهاب الاقتصادي وحقوق الإنسان: القانون الدولي تحت الحصار

وكان منتدى حوار طهران (Tehran Dialogue Forum) قد انطلق صباح يوم الأحد (18 مايو) في مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة.

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