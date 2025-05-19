إيرادات تصل إلى 776 مليار و741 مليون تومان في معرض طهران الدولي للكتاب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار إبراهيم حيدري إلى تفاصيل مبيعات الكتب في المعرض، حيث تم بيع 458 مليار و588 مليون تومان من الكتب في القسم الافتراضي، بينما بلغت مبيعات الكتب في القسم الحضوري 318 مليار و152 مليون تومان. وبذلك، سجل المعرض إجمالي مبيعات قدره 776 مليار و741 مليون تومان في كلا القسمين.

وأضاف حيدري أن عدد النسخ المباعة في القسم الافتراضي بلغ مليون و801 ألف و553 نسخة، مشيرًا إلى أن المبيعات في هذا القسم شهدت نموًا بنسبة 97.7%، بينما حقق القسم الحضوري نموًا بنسبة 21.6%. كما أشار إلى أن عدد النسخ المباعة في المعرض السادس والثلاثين زاد بنسبة 75%.

وأكد حيدري أن إحصائيات التحويلات البنكية والمبيعات النقدية لم تُحتسب في تقييم مبيعات هذا العام، موضحًا أنه في السنوات السابقة كان يتم احتساب نسبة معينة للمبيعات عبر التحويلات البنكية والنقدية، لكنهم اختاروا تقديم أرقام موثوقة فقط، والتي تتوفر أيضًا على موقع بيت الكتاب.

كما أشار إلى أن بعض الأجنحة، مثل جناح الأطفال والشباب، لم تكن لديها أجهزة نقاط البيع في الأيام الأولى، مما أدى إلى عدم تسجيل مبيعاتها.

/انتهى/