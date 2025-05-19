تخت روانجي: موقفنا واضح من قضية التخصيب سواء داخل قاعة المفاوضات او خارجها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي،رد على سؤال بشأن تصريحات "ويتكوف" التي قال فيها إن إيران لا يُسمح لها بالتخصيب، قائلاً: نحن نرتكز على مبدأ واضح، وهو أننا لا نتنازل عن حقوقنا، أما ما يُقال داخل أمريكا أو من قبل دول أخرى حول حق إيران، فذلك لا يعنينا. قد تكون هناك آراء متباينة في أمريكا أو أماكن أخرى، لكن هذا شأنهم.

وأضاف في تصريح لوكالة تسنيم، نحن لدينا حقوق مستندة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وهذه الحقوق ملازمة لعضويتنا في المعاهدة، ولا يمكن لأحد أن يقول إنكم لا تملكونها. ونحن نعتمد على هذا الأساس في مفاوضاتنا.

وتابع هذا الدبلوماسي الإيراني: في الواقع، قضية التخصيب هي موضوع واضح تمامًا سواء داخل قاعة التفاوض أو خارجها، وهم يعلمون جيدًا موقفنا. من المهم أن نتابع سير المفاوضات، ولكننا واثقون من أن هذا الموضوع مبدئي وأساسي بالنسبة لنا.

وبشأن اللقاءات والمشاورات التي أجراها وزراء خارجية عُمان وقطر مع السيد عراقجي، قال تخت روانجي: من الطبيعي أن تربطنا علاقات جيدة مع كلا البلدين. سلطنة عُمان تلعب دور الوسيط، ومن خلالها نجري المفاوضات غير المباشرة. كما تجمعنا علاقات ودية وأخوية مع قطر، ومن الطبيعي أن هذا الموضوع (المفاوضات بين إيران وأمريكا) يهمهم، ويرغبون بالمساهمة في حله.

وأضاف: من الطبيعي أن نجري مشاورات في جو ودي وأخوي، سواء بشكل ثلاثي أو بمشاركة دول أخرى في حال انضمت، حول هذه المسألة المهمة بالنسبة لنا ولهم، وقد نتوصل إلى أفكار تساهم في الحل.

وفيما يتعلق بالادعاءات حول موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، قال تخت روانجي: نحن ننتظر أن تحسم سلطنة عُمان الأمر. أي حديث حالي عن الزمان والمكان هو سابق لأوانه. من المفترض أن يتضح هذا الأمر خلال يوم أو يومين، إذ تم الاتفاق في ختام الجولة الرابعة على عقد جولة خامسة، لكن دعوا الإعلان عن الوقت والمكان يكون من جانب العمانيين.

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