تخت روانجي: لا قرار لدينا للقاء الأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضائي قال نقلا عن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية آن لطالما دعمنا الدبلوماسية، ولكن الآن استشهد عدد كبير من أبناء شعبنا وقادتنا وعلمائنا، والشعب غاضب وكاره للدعم والعدوان الغربي على بلدنا. والسؤال هو: ما الضمان لعدم تراجع أمريكا عن طاولة المفاوضات مجددا؟.

وانتقد تخت روانجي بشدة عدم إدانة عدوان الكيان الصهيوني من قبل الدول الأوروبية والغربية، قائلاً إنه عندما هاجم الكيان الصهيوني المنشآت النووية العراقية عام 1981، أدانه مجلس الأمن في القرار 487، لكن الآن بسبب ضغوط الغرب، فإنهم غير مستعدين لإدانة الهجوم.

وأشار تخت روانجي أيضا إلى مفاوضات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ثلاث دول أوروبية في جنيف، موضحا أن هذه المحادثة كانت بناء على طلبهم وأن الأوروبيين لا يستطيعون لعب دور مهم في رفع العقوبات، لأن أميركا لا تحسب لهم حساب.

وقال تخت روانجي، إن 57 دولة إسلامية أدانت بشدة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلادنا، وهو ما يعد إنجازا كبيرا.

فيما يتعلق بالمفاوضات أو اللقاءات مع الأمريكيين، صرّح نائب وزير الخارجية أيضا بأنه لا يوجد لدينا أي قرار للقاء معهم. كما مصرحا بشأن تصريحات ترامب بأنها غير صحيحة.

وتحدث تخت روانجي عن مساعدة روسيا والصين لإيران في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني، قائلاً إن هاتين الدولتين وقفتا إلى جانبنا في إدانة العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد نائب وزير الخارجية أيضا على تنفيذ قرار البرلمان الإيراني الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، قائلا إن هذا القرار هو قانون البلاد.

وفي إشارة إلى آراء أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، قال: "في هذا الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة على السعي القانوني للحصول على تعويضات من الكيان الصهيوني وضرورة التنسيق بين الدبلوماسية والميدانية".

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