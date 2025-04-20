عراقجي: الهدف الرئيسي من المفاوضات هو ضمان المصالح الوطنية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي الليلة الماضية، مع عائلات الدبلوماسيين الإيرانيين في روما في مقر إقامتهم، على هامش الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي تستضيفها سلطنة عمان في روما.

وفي هذا اللقاء، أعلن عراقجي أن المفاوضات المذكورة كانت بناءة وإيجابية، وكان هدفها الرئيسي ضمان المصالح الوطنية للبلاد.

وفي هذا اللقاء، بحث سفير بلادنا في إيطاليا، قبل كلمة عراقجي، وضع العلاقات الثنائية مع إيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وانعقدت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، السبت الماضي 19 أبريل باستضافة سلطنة عمان في إيطاليا.

وفي هذه الجولة من المحادثات، ترأس المفاوضات وزير خارجية بلادنا وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وكان وزير الخارجية العماني مسؤولاً عن نقل الرسالة.

وبموجب الاتفاق بين الجانبين، من المقرر أن يعقد اجتماع فني على مستوى الخبراء في سلطنة عمان الأربعاء، على أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط السبت المقبل.

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