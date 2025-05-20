عراقجی: تم اقتراح موعد للمفاوضات ولكننا لم نقبله بعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن موعد الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "تم اقتراح موعد للمحادثات، لكننا لم نقبله بعد".

وأشار عراقجي الى تصريحات قائد الثورة بشأن "هراءات" الأميركيين بشأن تخصيب اليورانيوم في المفاوضات وأوضح: "أعتقد أن قائد الثورة خال عصارة القول، حيث انه لقد شهدنا في الأيام القليلة الماضية مواقف أميركية تتنافى مع أي منطق وتخلق صعوبات للمفاوضات. ولهذا السبب لم نحدد بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات".

وتابع وزير الخارجية الإيراني في هذا الصدد: "نحن نناقش الموضوع حاليا ونأمل أن تسود العقلانية (المواقف الامريكية)".

يذكر انه انعقدت حتى الآن أربع جولات من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط وروما، بوساطة سلطنة عمان.

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