عراقجي: نشهد مواقف أميركية غير معقولة..قضية التخصيب ليست قضية قابلة للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني على هامش مراسم إحياء ذكرى استشهاد آية الله رئيسي في حسينية الإمام الخميني (رض): "ما نشهده الآن هو مواقف غير معقولة وغير منطقية تماما من قبل الأمريكان والتي أصبحت علنية خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف عراقجي: "قد لاقت هذه المواقف ردا فوريا من إيران. وفي رأينا أن قضية التخصيب ليست قضية قابلة للتفاوض. لقد أعطيت جواباً واضحاً في الأيام القليلة الماضية، واليوم أوضح قائد الثورة الاسلامية المهمة بشكل كامل".

وأكد وزير خارجية ايران: "لقد دخلنا في مفاوضات من أجل مبادئنا ومواقفنا التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال".

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