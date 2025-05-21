وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية على هامش مراسم إحياء ذكرى استشهاد وزير الخارجية الراحل الشهيد أمير عبداللهيان للصحفيين: "لقد قمنا بالرد على المطالب غير المعقولة، وأكدنا ان المواقف غيرالمنطقية لا تساعد المحادثات".

وأوضح عراقجي: "موقفنا واضح جداً: التخصيب سيستمر سواء مع أو بدون اتفاق، ولكن إذا أرادت الأطراف الشفافية فيما يتعلق بالبرنامج السلمي الإيراني فنحن مستعدون لذلك، فعليهم رفع العقوبات التي فرضت ظلماً بسبب الاتهامات المتعلقة ببرنامجنا النووي".

وأكد وزير الخارجية الايراني انه إذا كانت لديهم مطالب أكثر من هذا ويريدون حرماننا من أشياء هي حقنا فلا مجال للقبول.

وبشأن الجولة المقبلة من المفاوضات قال عراقجي: "ندرس ما إذا كنا سنشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات أم لا، وما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مثمرة في ذلك التاريخ وفي ذلك المكان".

وختم وزير الخارجية بقوله: "نحن نواجه التجاوزات على طاولة المفاوضات، لكننا لم نتخل مطلقًا عن الدبلوماسية.

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