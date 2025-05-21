إيرواني: ادعاء انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن لا أساس له من الصحة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حول موضوع "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي"، أضاف إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.

وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.

/انتهى/