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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

إيرواني: ادعاء انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن لا أساس له من الصحة

إيرواني: ادعاء انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن لا أساس له من الصحة

أكد أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الادعاءات بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن هي ادعاءات لا أساس لها. وأوضح أن إيران ترفض دائماً أي مشاركة في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حول موضوع "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي"، أضاف إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.

وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958266
یاسر المصری

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