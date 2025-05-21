تنفيذ حكم الإعدام بحق الشخص الذي هاجم سفارة أذربيجان في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الهجوم وقع في الساعة الثامنة صباحًا من يوم 27 يناير 2023، حيث قام شخص مسلح بالهجوم على السفارة، مما أسفر عن مقتل مواطن أذربيجاني وإصابة شخصين آخرين.

عقب الحادث مباشرة، حضر رئيس دائرة الجرائم الجنائية في طهران إلى موقع الحادث، وأعلن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم قام بالهجوم بدافع شخصي.

وفي التحقيقات الأولية، ادعى المتهم أنه في وقت سابق من ذلك العام، زارت زوجته سفارة أذربيجان في طهران ولم تعد إلى المنزل. وأوضح أن دافعه للهجوم كان اعتقاده بأن زوجته موجودة في السفارة ولا ترغب في مقابلته، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بزيارة السفارة مسلحًا ببندقية كلاشينكوف كان قد أعدها مسبقًا.

بعد استكمال التحقيقات القضائية في دائرة الجرائم الجنائية بطهران، طلبت النيابة العامة في طهران أقصى العقوبات بحق المتهم، بتهم تشمل القتل العمد لمواطن أذربيجاني باستخدام سلاح ناري داخل السفارة، وشراء وحيازة سلاح وذخائر غير قانونية، بما في ذلك بندقية كلاشينكوف ومسدس، وإحداث اضطراب في النظام العام.

بعد إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة، عُقدت جلسات محاكمة متعددة بحضور المتهم ومحاميه.

وبعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة حكم القصاص بحق المهاجم، وتم إرسال الملف إلى المحكمة العليا لتأكيد الحكم.

مع تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم القصاص بحق هذا الشخص صباح اليوم.

/انتهى/