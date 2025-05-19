رئيس القضاء: أحد أسباب اندلاع الحريق في ميناء الشهيد رجائي كان عدم الانضباط في ترتيب البضائع

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني إيجئي، خلال كلمته في مراسم تكريم ذكرى الشهيد رئيسي ورفاقه الذين نالوا أعلى درجات الشهادة في خدمة الشعب العام الماضي: "نسأل الله أن يمنح الشهيد رئيسي ورفاقه وجميع شهداء إيران الإسلامية أعلى الدرجات".

وتابع رئيس القضاء حديثه مشيراً إلى الآثار المفيدة والمؤثرة للزيارات الداخلية التي يقوم بها رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، قائلاً: "إن أحد الجوانب الواضحة للزيارات الداخلية هو أن المرء يشعر أنه نتيجة لجهود رؤساء الحكومات في القيام بزيارات داخلية، فإن رقابة السلطات في المحافظات على مرؤوسيها قد زادت وزادت مساءلتهم".

وأضاف: "اليوم نرى أنه بعد الزيارات الداخلية لحكومة الشهيد رئيسي، وكذلك حكومة الرئيس بزشكيان، والبرلمان، والسلطة القضائية، فقد ارتفع الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين في المحافظات وارتفع انضباطهم في الأمور".

وشدد ايجئي: "إن قضية الانضباط في الشؤون قضية هامة وحساسة للغاية ولا يجوز إهمالها تحت أي ظرف من الظروف. إن إهمال هذا العنصر سيؤدي إلى أضرار مثل حادثة ميناء الشهيد رجائي. جيث ان أحد أسباب وقوع الحريق وانتشاره في الميناء كان عدم الانضباط في ترتيب البضائع في المنطقة المخصصة لها".

وأوضح رئيس السلطة القضائية: "إن الأحداث التي وقعت في ميناء الشهيد رجائي كانت بسبب عدم الانضباط. قاموا بوضع المواد الخطرة بجانب المواد الأخرى مما أدى إلى أضرار كبيرة".

وفي بداية كلمته في اجتماع اليوم، أشار ايجئي إلى استمرار الجرائم الوحشية للنظام الصهيوني الهمجي في غزة، وقال: "إن جرائم النظام الصهيوني في غزة مستمرة بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، وفي هذه الأثناء تلتزم المنظمات الدولية والحكومات الإقليمية الصمت وعدم المبالاة، وهذا الأمر مخجل للغاية".

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