اللجنة المشتركة الإيرانية الأذربيجانية للطاقة تعقد اجتماعها في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت، أجرى الجانبان تقييمًا شاملًا للاتفاقيات السابقة، ودرسا السعات التخزينية الحالية للمياه في السدود المشتركة، وحللا الطلب المتوقع على المياه للعام المقبل.

وتوّجت المناقشات بصياغة اتفاقيات جديدة وتدابير تخطيط استراتيجي تهدف إلى تعظيم كفاءة موارد مياه نهر أرذس.

من المقرر دمج القرارات التي تم التوصل إليها في هذه الدورة في جدول أعمال البلدين، مما يضمن التنفيذ المتماسك والإدارة المستدامة للموارد.

في العام الماضي، عُقدت الدورة الثالثة والخمسون للجنة المشتركة الإيرانية الأذربيجانية في تبريز، شمال غرب إيران.

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