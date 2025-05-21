إيران وتونس تؤكدان على تعزيز التعاون العلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وتباحث وزير العلوم الايراني، حسين سيمائي مع نظيره التونسي منذر بلعيد استمرارا لاجتماعاته الثنائية مع وزراء العلوم في الدول الإسلامية.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة توسيع التواصل العلمي بين الدول الإسلامية، وتطوير التعاون الأكاديمي، وتفعيل مذكرات التفاهم العلمية.

وخلال اللقاء اعتبر سيمائي مؤتمر طهران العلمي فرصة مهمة لتعميق العلاقات العلمية بين الدول الإسلامية. وفي إشارته إلى الفجوة التكنولوجية بين الدول الإسلامية، أكد على ضرورة التعاون العلمي لتقليص هذه الفجوة.

وأشاد وزير العلوم الايراني أيضًا بالثقافة والنظام الاجتماعي في البلاد، مستذكرًا تجاربه الشخصية في التفاعل مع الشعب التونسي.

منح دراسية للطلبة التونسيين والتعاون في مجال تعليم اللغة والأدب

أعلن وزير العلوم في بلادنا أن إيران مستعدة لتقديم منح دراسية لعدد من الطلبة التونسيين وتسهيل تواجد المزيد من الأساتذة والطلبة التونسيين في إيران، خاصة في مجال اللغة والأدب العربي الذي يحظى بأهمية كبيرة في الجامعات الإيرانية.

تطوير الحدائق التكنولوجية المشتركة بين إيران وتونس

وفي جانب آخر من المحادثات، أعلن الدكتور سيمائي استعداد إيران للتعاون في تطوير الحدائق التكنولوجية المشتركة. كما تم اقتراح أن يستغل الجانب التونسي قدرات الحديقة التكنولوجية الإيرانية لتطوير نماذج مماثلة في بلاده.

وفي هذا اللقاء، طلب وزير العلوم الإيراني، خلال تقديمه لرئيس مركز التعاون العلمي والدولي بوزارة العلوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات بين الطرفين، تعيين ممثل من تونس لتسريع تنفيذ التعاون.

وأعرب وزير العلوم التونسي منذر بلعيد عن سعادته بالتواجد في إيران واعتبر أن القواسم الثقافية والعلمية المشتركة بين البلدين تشكل قاعدة مناسبة لتعزيز التعاون الأكاديمي.

وفي إشارته إلى زيارته الأخيرة لمنظمة البحوث الصناعية الإيرانية، أشاد بتجربة إيران الناجحة في إنشاء الحدائق التكنولوجية.

وبحسب قوله، تنشط في تونس مجموعات مماثلة، وأن الربط بين شركات التكنولوجيا في البلدين يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق تنفيذ التعاون. وستبدأ مجموعة العمل هذه اجتماعاتها عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة لمتابعة الجوانب العملية لهذه التفاهمات بشكل أسرع.

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