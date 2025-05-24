بدء تشغيل أول رادار طيران محلي الصنع في مطار آبادان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح معاون وزير الطرق والإعمار يوم السبت خلال هذه المناسبة بأن "أول موقع رادار طيران محلي غير عسكري في البلاد، وهو مشروع موقع رادار MSSR-Mod S (نظام رادار الطيران المراقب)، هو مشروع محلي بالكامل ومعتمد على المعرفة، وقد تم تركيبه وتشغيله لأول مرة في مطار آبادان الدولي بعد اختباره بشكل كامل".

وأشار محمد أميراني إلى أن تكلفة بناء الرادار المحلي في مطار آبادان بلغت 6 ملايين و900 ألف يورو، مضيفًا أن تنفيذ هذا المشروع حقق وفورات تقدر بـ 800 ألف يورو للبلاد.

وتابع: "هذا المشروع الوطني هو نتاج تعاون مشترك بين متخصصي إدارة الاتصالات والملاحة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وجامعة أصفهان الصناعية، حيث يمتلك القدرة على تغطية الرحلات الداخلية والعبور غير العسكرية على مدى يزيد عن 450 كيلومترًا، ويلعب دورًا مهمًا في دعم شبكة الرادار في جنوب غرب البلاد".

كما أشار أميراني إلى أن جميع قطع هذا الرادار تم تصميمها وتصنيعها بواسطة متخصصين محليين.

من جانبه، أعلن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن استكمال مشروع بناء محطة الركاب في مطار آبادان كجزء من البرامج الجارية، مؤكدًا أن الجهود تبذل لتشغيل هذا المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين خدمات الركاب الجوية في هذا المطار خلال أسبوع الحكومة.

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