انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الأمن المشتركة بين ايران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مركز المعلومات بوزارة الداخلية، أنه خلال زيارة علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون بوزارة الداخلية، إلى طاجيكستان وفي إطار عقد "الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشتركة للأمن وإنفاذ القانون للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان"، تم التوقيع على محضر اجتماع مجموعة العمل المذكورة من قبل بورجمشيديان وعبد الرحمن علمشه زاده، النائب الأول لوزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان.

وتؤكد هذه الوثيقة على توسيع التعاون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وإقامة الدورات التدريبية للشرطة وتسهيل حركة مواطني البلدين.