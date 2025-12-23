قائد الشرطة الايرانية يزور طاجكستان ويلتقي وزير داخليتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل العميد أحمد رضا رادان إلى البلاد بدعوة من الفريق الركن رمضان رحيم زاده، وزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان، بهدف تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في مجالي الشرطة وإنفاذ القانون.

وكان في استقباله في مطار دوشنبه الدولي اللواء الركن عبد الرحمن علمشا زاده، النائب الأول لوزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان.

وخلال الاجتماع بين العميد رادان والفريق رمضان رحيم زاده، وزير الداخلية لجمهورية طاجيكستان، تم مناقشة مجالات التعاون وتطوير التفاعلات الثنائية في مجالات الشرطة وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، والتعاون التعليمي، وتبادل الخبرات، وتم تبادل وجهات النظر.