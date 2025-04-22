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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م

إيران وطاجيكستان توقعان وثيقة تعاون أمني

إيران وطاجيكستان توقعان وثيقة تعاون أمني

أعلن وزير الداخلية الايراني، اسكند مؤمني انه تم التوقيع على وثيقة التعاون الأمني ​​بين إيران وطاجيكستان في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إسكندر مؤمني، خلال زيارته إلى طاجيكستان يوم الثلاثاء، مع نظيره الطاجيكي رمضان رحيم زاده، وأضاف: "إن وثيقة التعاون هذه وثيقة مهمة تم إعدادها وتوقيعها من أجل تنفيذ خطط زيارة الرئيس بزشكيان إلى طاجيكستان".

وأعرب عن أمله في أنه مع تطبيق وثيقة التعاون هذه سنرى أمناً أفضل في البلدين، لأن هذه الوثيقة تتعلق بالتعاون في القضايا المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الإقليمية والعابرة للحدود.

وأشار مومني إلى التاريخ الثقافي العميق والطويل للبلدين، وأضاف: "بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية، فإن تطوير التعاون الثقافي، والذي يتمثل جزء منه في إنتاج الأفلام والمسلسلات، يمكن أن يقرب البلدين من بعضهما البعض في المجالين الثقافي والسياحي".

وصل وزير الداخلية الايراني إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد، لتوقيع برنامج مشترك واللقاء مع مسؤولين في جمهورية طاجيكستان. وكان في استقباله رسميا وزير الداخلية الطاجيكي رمضان رحيم زاده ونائبه الأول عالم شهزاد.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الحوار والتشاور لتطوير التعاون الثنائي، وتوقيع برنامج تدريب تنفيذي بما يتماشى مع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الأمن وإنفاذ القانون بينهما، والاجتماع مع المسؤولين الطاجيكيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956968
جواد ماستری فراهانی

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