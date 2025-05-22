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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص

مقتل موظفين اثنين في سفارة الكيان الصهيوني خلال إطلاق نار في واشنطن

مقتل موظفين اثنين في سفارة الكيان الصهيوني خلال إطلاق نار في واشنطن

قُتل موظفان في سفارة إسرائيل خلال حادث إطلاق نار وقع أمام المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، اليوم الخميس، أن الحادث وقع مساء الأربعاء حوالي الساعة 21:05 بتوقيت المحلي، في منطقة مليئة بالمعالم السياحية والمتاحف والمباني الحكومية، بما في ذلك المكتب المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وأفادت الشرطة بأن المهاجم، الذي تم التعرف عليه باسم "إلياس رودريغيز"، البالغ من العمر 30 عاماً من شيكاغو، كان يتجول خارج المتحف قبل أن يطلق النار على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص. وبعد الهجوم، دخل المتحف حيث تم توقيفه واعتقاله من قبل قوات الأمن.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على شبكة "تروث" إلى إنهاء "الجرائم المروعة في واشنطن". وأشار إلى أن هذا الحادث "يعود بوضوح إلى معاداة السامية".

تستمر التحقيقات حول هذا الحادث، حيث يقوم المسؤولون بدراسة دوافع المشتبه به.

/انتهى/

رمز الخبر 1958311
یاسر المصری

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