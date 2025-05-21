ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53,655 شخصاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن قناة المسيرة، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة، فقد استشهد 53,655 شخصاً نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن.

كما أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى جراء هذه الهجمات قد بلغ 121,950 شخصاً منذ بداية النزاع في القطاع.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثث 82 شهيداً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 262 شخصاً آخرين.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 3,509 شهداء و9,909 جرحى.

ولا يزال هناك آلاف الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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