وزير الدفاع: سياستنا في القوقاز ثابتة لا تتغير

أفادت وكالة مهر للأنباء وفي ختام زيارته التي استمرت يومين إلى أرمينيا، أعلن وزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده في مقابلة صحفية عن لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين في البلاد. وفي إشارة إلى اللقاء مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأمين مجلس الأمن في أرمينيا، قال: "خلال هذه الزيارة، تم استعراض مختلف جوانب التعاون، بما في ذلك المجالات الدفاعية والاقتصادية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع الأرميني". الظروف مهيأة لتطوير التعاون، وقد دعونا وزير الدفاع الأرميني لزيارة القدرات الدفاعية لبلدنا.

وأكد وزير الدفاع أيضا على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الدول المجاورة، وقال: "نحن نعتقد أنه يجب احترام وحدة أراضي وسيادة جميع الدول".

وفي إشارة إلى أهمية منطقة جنوب القوقاز، أضاف: "هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية". وتلعب أرمينيا أيضًا دورًا مهمًا في هذه المنطقة، باعتبارها دولة تتمتع بموقع تاريخي وموقع عبور خاص. وقد سبق أن أكدنا معارضتنا لأي تغيير في الحدود الجيوسياسية والتاريخية، وأثرنا هذه القضية في المفاوضات مع الجانب الأرمني.

واختتم العميد ناصر زاده حديثه بالقول: إن القوقاز مهم ليس فقط بالنسبة لإيران، بل وأيضاً لأرمينيا نفسها، لأن هذه المنطقة يمكن أن تكون طريق الخليج الفارسي إلى ممر البحر الأسود. ولذلك فإن سياساتنا في هذا المجال مستمرة وغير قابلة للتغيير.

/انتهى/